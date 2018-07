Arme Esmeralda sucht ein Zuhause

Maurische Schildkröte im Garten ausgesetzt

+ © Bonnekoh Elisabeth Panne fand im Garten in Dahle eine ausgesetzte Schildkröte. © Bonnekoh

Altena - Elisabeth Panne hat Freitag, 27. Juli, gegen 8 Uhr - so wie jeden Tag - den Hund in den Garten gelassen. Dann bemerkte sie, dass er anschlug und offenbar eine Person am Grundstücksrand in Dahle, etwa in Höhe Addi Selter, stand.