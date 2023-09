Zahl der Arbeitslosen sinkt erstmals wieder, Lage bleibt dennoch angespannt

Von: Markus Wilczek

In Altena ging die Zahl der Arbeitslosen im August leicht zurück. © dpa

Trendwende auf dem heimischen Arbeitsmarkt? Nachdem die Arbeitslosigkeit in Altena im Juni und Juli jeweils zugenommen hatte, ging die Zahl der Arbeitslosen im August leicht zurück. Wie die heimische Agentur für Arbeit Iserlohn jetzt mitteilte, bestätigte sich dieser Trend auch im Kreisgebiet.

Altena – Im August waren 707 Altenaer ohne Job – sieben Personen (-1,0 Prozent) weniger als im Juli. Der Jahresvergleich fällt allerdings weniger positiv auf. Denn binnen zwölf Monaten erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen in der Burgstadt von 606 im August 2022 um 101 Personen. Die Arbeitslosenquote für den Agenturbezirk Altena, der auch Nachrodt-Wiblingwerde umfasst liegt aktuell bei 7,2 Prozent (+0,8 Prozentpunkte gegenüber dem August 2022).

„Wir freuen uns über die positiven Signale, die uns der Arbeitsmarkt im August sendet“, sagt Sandra Pawlas, Chefin der Iserlohner Arbeitsagentur.

Kreisweit mehr als 5.000 offene Stellen

Kreisweit suchten im August mit 16 033 immerhin 96 Personen weniger einen neuen Arbeitsplatz als im Juli (Arbeitslosenquote 7,2 Prozent, August 2022: 6,6 Prozent), auf der Nachfragerseite haben Unternehmen aus der Region im abgelaufenen Monat 769 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet – 78 Stellen weniger als im Juli. Der Bestand hält das laut Pawlas „hohe Niveau“ von mehr als 5 000 Stellen im Kreisgebiet und zeige, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor hoch sei.

„Immer häufiger können Unternehmen ihre Stellen nicht mit geeignetem Personal besetzen. Rund zwei Drittel der gemeldeten Stellen richten sich an Fachkräfte, nur rund ein Drittel an Helfer. Qualifikation ist der Schlüssel, um die Nachfrage langfristig und nachhaltig bedienen zu können“, fasst Pawlas zusammen.

Mehr Langzeitarbeitslose

Negativ: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Märkischen Kreis ist im August um gleich 85 auf 6623 Personen gestiegen. Im August 2022 hatte es kreisweit sogar nur 6244 Langzeitarbeitslose gegeben. Einen deutlichen Anstieg um 159 auf jetzt 11 301 Personen brachte der August auch bei den Arbeitslosen, die zu den kreisweit 22 854 Personen gehören, die Bürgergeld beziehen.

Anna Markmann, Geschäftsführerin des Jobcenters Märkischer Kreis, spricht von „saisontypischen Zugängen aufgrund von Schulbeendigungen“. „Andererseits verzeichnen wir im August einen stärkeren Anstieg von Arbeitslosen, deren Leistungsanspruch aus der Arbeitslosenversicherung ausgelaufen ist und die nunmehr auf Bürgergeldleistungen des Jobcenters angewiesen sind“, sagt Markmann.

„Vorsichtiger“ Ausblick in Richtung Herbst

Was den Ausblick für die kommenden Monate anbelangt, hofft Sandra Pawlas zwar auf einen weiterhin „robusten“ Arbeitsmarkt, blickt vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Situation im Märkischen Kreis aber „eher vorsichtig Richtung Herbst“. Pawlas: „Unternehmen, die sich möglicherweise gerade in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, sollten über das Instrument der Kurzarbeit nachdenken und sich rechtzeitig bei uns in der Arbeitsagentur beraten lassen. Durch den Einsatz von Kurzarbeit können auch in zeitweise schwierigen betrieblichen Situationen Mitarbeiter gehalten werden!“

Denn die transformativen Prozesse auf dem heimischen Arbeitsmarkt seinen in vollem Gange und wirkten sich neben der A45-Sperrung ebenfalls negativ aus die Gesamtlage aus. „Denn das Arbeitskräftepotenzial sinkt weiter, viele versierte Fachkräfte verlassen den Arbeitsmarkt in Richtung Rente“, so Pawlas abschließend.