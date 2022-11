Arbeitgeberverband kritisiert: Warnstreiks „nicht nachvollziehbar“

Unter anderem im Altenaer Werk von VDM Metals legte ein Teil der Belegschaft für einen Warnstreik vorübergehend die Arbeit nieder. © Bender, Thomas

Unverständlich und nicht nachvollziehbar: Der Arbeitgeberverband zeigt wenig Verständnis für die Streiks, zu denen die IG Metall derzeit die Beschäftigten aufruft.

Altena - Die Metallarbeitgeber in der Märkischen Region kritisieren die aktuellen Warnstreiks der Industriegewerkschaft (IG) Metall in der Tarifrunde. Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV), nennt die Streiks „unverständlich“.

„Die IG Metall belastet die Verhandlungen mit einer unnötigen Eskalation“, so Maier-Hunke. Warnstreiks seien in der aktuellen Situation nicht nachvollziehbar, ignorierten den Ernst der Lage und verzögerten die Lösungsfindung. „Die Beschäftigten wissen selbst um die wirtschaftlich angespannte Situation in ihren Betrieben“, erklärt Maier-Hunke.



Gemeinsam als Tarifpartner eine Lösung finden

Es müsse nun darum gehen, gemeinsam als Tarifpartner eine Lösung zu finden, die Beschäftigung sichere und Betrieben die Bewältigung der Herausforderungen durch Energieknappheit, angespannten Lieferketten und der wirtschaftlichen Folgen von Pandemie und Krieg nicht noch zusätzlich erschwere.

Maier-Hunke: „Die Tarifpolitik hat eine große Verantwortung für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Zukunftsfähigkeit des heimischen M+E-Standorts.“



Unternehmen und Beschäftigte brauchten Planungssicherheit

Die Unternehmen und die Beschäftigten brauchten angesichts der angespannten Lage schnell Planungssicherheit. Die Metallarbeitgeber hätten der Gewerkschaft ein faires Angebot gemacht, auf dessen Grundlage nun zügig eine Lösung der Tarifrunde 2022 herbeigeführt werden könne. Er erwarte daher, dass sich die IG Metall in den Verhandlungen konstruktiv zeige, so Maier-Hunke.



Seit Montag vergangener Woche ruft die IG Metall im gesamten Kreisgebiet zu Warnstreiks auf. Daran beteiligten sich unter anderem auch die Beschäftigten des VDM-Metals-Werks in Altena. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent.

Angebot „eine Frechheit“ und „Provokation“

Das bisherige Angebot der Arbeitgeber (eine Einmalzahlung von 3000 Euro, anschießend 30 Monate keine Tariferhöhung mehr) bezeichnete Torsten Kasubke, Erster Bevollmächtigter der IG Metall im Märkischen Kreis, während des Warnstreiks in Altena als „Frechheit“ und „Provokation“. Die Beschäftigten seien bereit, auch für längere Zeit die Arbeit niederzulegen.