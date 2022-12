Änderung zum Jahreswechsel: So läuft die Krankmeldung ab Januar 2023 ab

Von: Jona Wiechowski

Zum neuen Jahr gibt es nicht mehr den gelben Schein – jedenfalls für gesetzlich Versicherte. © Alexander Heinl/dpa-tmn1

Der „gelbe Schein“ wird bald Geschichte sein – zumindest teilweise für gesetzlich Versicherte. Was neu ist und was bleibt – wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Altena –Ab 1. Januar 2023 soll es für Arbeitgeber nur noch den Weg der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) geben. Die wichtigsten Fragen.

Wie lief es bisher?

Wer krank ist und nicht arbeiten kann, hat die Arztpraxis bislang immer mit dem „gelben Schein“ verlassen. Der gilt als Bescheinigung und muss entweder persönlich oder per Post beim Arbeitgeber vorgelegt werden.

Was ändert sich im kommenden Jahr?

Ab Januar 2023 entfällt die Pflicht für den Arbeitnehmer, die Bescheinigung beim Arbeitgeber vorzulegen. Stattdessen übermittelt der Arzt die Daten an die jeweilige Krankenkasse. Allerdings: Der Arbeitnehmer hat weiterhin die Pflicht, sich beim Arbeitgeber telefonisch oder per E-Mail krank zu melden. Er muss den Arbeitgeber nach wie vor über seine Arbeitsunfähigkeit und über die Dauer seines Ausfalls selbst in Kenntnis setzen.

Was soll das neue Verfahren überhaupt?

Mit der Einführung des Verfahrens zur elektronischen Krankschreibung im Rahmen des Bürokratieentlastungsgesetzes III aus dem Jahr 2019 hatte der Gesetzgeber zwei Ziele vor Augen: Abbau der Verwaltungsbürokratie und nachhaltiges Handeln. Bei rund 77 Millionen Krankschreibungen und 308 Millionen Ausfertigungen im Jahr lasse sich mit der eAU eine Menge Papier einsparen.

Wie wird die Neuerung von Arbeitgebern eingeschätzt?

„Wir haben Vorkehrungen getroffen und sind vorbereitet“, erklärt Tanja Jäker, Personalchefin im Altenaer Rathaus. Man müsse schauen, wie die Neuerung ab dem kommenden Jahr in der Praxis tatsächlich abläuft. Wie hoch der Mehraufwand ausfallen werde, lasse sich jetzt noch nicht richtig abschätzen. Ein großer Arbeitgeber in Altena ist auch der Märkische Kreis. Dessen Pressesprecher Alexander Bange erklärt auf Nachfrage der Redaktion: „Grundsätzlich ist die Einführung eines elektronischen Verfahrens bei der Verarbeitung standardisierter Abläufe zu befürworten.“ Er weist darauf hin, dass die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bisher noch nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehungsweise Krankheitssituationen betreffe. „Insoweit handelt es sich erst um den ersten Zwischenschritt, der eine vollständige Digitalisierung als zukünftiges Ziel haben muss.“ Und Bange sagt weiter: „Derzeit sind also noch manuelle Arbeitsschritte notwendig, die einen Mehraufwand verursachen.“

Ist der Mehraufwand für Arbeitgeber ohne Weiteres stemmbar?

„Um die Arbeitsunfähigkeitszeiten zeitnah prüfen und die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAUs) über das Gehaltsabrechnungsprogramm abrufen zu können, mussten die internen Prozesse angepasst werden“, berichtet Alexander Bange beispielsweise vom Märkischen Kreis. „Sobald eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter anruft, um sich krank zu melden, werden die Daten zunächst manuell erfasst.“ Der Abruf der Daten und die Prüfung, ob bei gesetzlich Versicherten die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt bestätigt wurde, erfolge ab dem 1. Januar 2023 zentral in der Personalverwaltung. „Der Mehraufwand in der Einführungsphase war bereits erkennbar und wurde bei der Stellenbemessung für die Gehaltsstelle berücksichtigt.“ Die Anpassungen der Software und der Prozesse erfolgten zum Stichtag.

Digital sollte es mit Krankschreibungen eigentlich schon früher klappen. Warum scheiterte das?

Eigentlich sollte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon früher digital werden (wir berichteten). Bereits seit Oktober 2021 können Vertrags- und Zahnärzte die AU-Daten elektronisch an die Krankenkassen senden. Seit Januar 2022 können Arbeitgeber und Steuerberater die Daten der Arbeitsunfähigkeiten bei den Krankenkassen erfragen. Ende Juni 2022 sollte die Pilotphase dann enden. Geklappt hat das nicht, da etwa nicht überall die dafür notwendige technische Infrastruktur stimmte.

Welche Ausnahmen gibt es?

Die neue eAU ab 2023 gilt nur für gesetzlich Versicherte. Privat Versicherte sind von der Neuregelung zunächst nicht betroffen und werden die Arztpraxis weiterhin mit dem „gelben Schein“ in dreifacher Ausführung verlassen. Auch gesetzlich Versicherte erhalten mindestens einen Ausdruck für ihre eigenen Unterlagen und eine weitere für den Arbeitgeber, sofern dies gewünscht ist. Minijobber in Privathaushalten, Krankschreibungen von Reha-Kliniken, Physio- und Psychotherapeuten Ausländische Arztpraxen und Kliniken müssen ebenfalls weiterhin den klassischen Weg der Krankschreibung nutzen.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Die Meldung über die Arbeitsunfähigkeit erfolgt nach wie vor durch den Arbeitnehmer selbst. „Der Arbeitnehmer erhält von seiner Arztpraxis einen Ausdruck der AU-Daten für sich selbst. Auf seinen Wunsch erhält er zudem eine ausgedruckte AU-Bescheinigung für seinen Arbeitgeber“, schreibt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) auf ihrer Homepage. „Nach dem Arztbesuch, spätestens bis 24 Uhr, übermittelt die Arztpraxis die Arbeitsunfähigkeitsdaten elektronisch an die Krankenkasse. Im Falle eines Krankenhausaufenthaltes übermittelt das Krankenhaus die Aufenthalts- und Entlassungsdaten an die Krankenkasse.“ Der Arbeitgeber muss die Daten dann abrufen, indem er eine Anfrage nach der eAU an die Krankenkasse über deren Kommunikationsserver stellt. Diese stellt die eAU wiederum zum Abruf bereit. „Der Arbeitgeber oder sein Beauftragter erhält eine Benachrichtigung über die erfolgte Bereitstellung. Der Abruf sollte am Folgetag der ärztlichen Feststellung möglich sein“, berichtet die BDA. Ist die eAU noch nicht bei der Krankenkasse eingetroffen (etwa weil sie von der Praxis noch nicht übermittelt wurde oder in der Praxis keine Internetverbindung besteht), erhält der Arbeitgeber oder sein Beauftragter eine Fehlermeldung.