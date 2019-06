Arbeiten an der Fußgängerbrücke: Das müssen Autofahrer wissen

Altena – Die neue Fußgängerbrücke zum Lennepark wird am Dienstag eingehoben. Dafür gibt es einige Straßensperrungen. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Die neue Fußgängerbrücke zum Lennepark wird am Dienstag eingehoben. Dazu kommt ein 500 Tonnen-Kran nach Altena. Er steht am Markaner-Kreisel, wo es ab 5 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Wie die Stadt mitteilte, ist es erforderlich, den Kreisverkehr ab 5 Uhr zur Hälfte zu sperren.

Die Konsequenzen

Aus Richtung Linscheidstraße ist eine Einfahrt in den Kreisverkehr nicht möglich. Der Verkehr in Richtung Innenstadt und Nette wird über die B 236 umgeleitet.

Aus der Nette kommend kann der Kreisverkehr nur in Richtung Linscheidstraße verlassen werden. Wer in die Innenstadt fahren will, fährt über die Fritz-Berg- und Pott-Jost-Brücke.

Von der Lennepromenade aus kann der Verkehr wie gewohnt durch den Kreisel fahren. Zudem werden die Parkstreifen vor und nach dem Kreisverkehr durch absolutes Halteverbot gesperrt. Falschparker müssten damit rechnen, kostenpflichtig umgesetzt zu werden, warnt das Ordnungsamt. Die Aktion wird bis in den Abend dauern.