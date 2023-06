Start für Arbeiten an kaputter B236-Stützmauer: Sperrung bleibt wohl länger bestehen

Von: Jona Wiechowski

Die Arbeiten an der kaputten Stützmauer entlang der B236 in Altena haben am Mittwoch begonnen. © Wiechowski, Jona

Endlich konnten die Reparatur-Arbeiten an der B236-Stützwand in Altena starten. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der geplante Fertigstellungstermin möglicherweise nicht eingehalten werden kann.

Altena - Seit mehreren Wochen schon läuft der Verkehr inzwischen halbspurig auf der Lüdenscheider Straße (B236), nachdem Straßen.NRW im Rahmen einer Prüfung Schäden an einer Stützmauer entdeckt hatte. Recht unspektakulär haben die Reparaturarbeiten am Mittwochmorgen an der Stelle kurz hinter dem ehemaligen Gelände der Firma Duschking begonnen, die mit großen Beton-Legosteinen abgesperrt ist. Auch während der Instandsetzungs-Arbeiten bleibt es bei dieser halbseitigen Sperrung. Autofahrer müssen also weiter Geduld mitbringen.

Keine großen Maschinen: Arbeit nur von Hand möglich

Mit großen Maschinen kann nicht gearbeitet werden, weshalb die Reparatur in Handarbeit ausgeführt werden muss. Die schadhaften Bereiche der Natursteinwand sollen abgetragen und neu aufgemauert werden, sodass die Standsicherheit wieder gegeben ist. Laut Straßen.NRW sollen dabei vorzugsweise noch intakte Natursteine des Bestandes wiederverwendet werden. Insgesamt acht Kalendertage soll die Maßnahme dauern, hatte es zuletzt von Straßen.NRW geheißen.

Weil die Arbeiten viel Handarbeit erfordern und größere Maschinen nicht verwendet werden könnten, ließe sich aktuell aber noch nicht absehen, ob dieser Zeitrahmen ausreichen werde, hieß es am Mittwoch auf der Baustelle. Ein genauer Fertigstellungstermin ist damit vorerst unklar.

Lüdenscheider Straße einziger Weg durch Altena

Der Weg über die Lüdenscheider Straße war auch am Mittwoch noch der einzige Weg durch Altena. Denn: Die Lenneuferstraße im Bereich des Parkplatzes Langer Kamp war wegen Abbauarbeiten des Schützenzeltes im Rahmen des Schützenfestes, das vom 8. bis 11. Juni gefeiert worden war, noch gesperrt.