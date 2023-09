Mehr als zwei Jahre nach der Flut: Arbeiten am Hügelweg laufen endlich

Schachtmeister Muja Bajgora zeigt, was die Tiefbaufirma in wenigen Tagen schon geschafft hat: Von der Einfahrt Rahmedestraße bis zu den ersten Häusern am Hügelweg ist die Hangseite um ein bis zwei Meter geräumt und verbreitert, damit der Bagger arbeiten kann. In diesem Bereich sollen auch Strom- und Telekommunikationsleitungen verlegt werden.

© HEyn