Stadtführer laden zur Walpurgisnacht

30. April: Zwei geführte Touren rund um Burg Altena / Alles über Riesen, Zwerge und Zauberer

+ © Weigelt Am 30. April wird einiges geboten. © Weigelt

Altena – Das Stadtführerteam will die Tradition des „Hexenfluges um die Burg Altena” am Abend des Walpurgistages, Dienstag, den 30. April, wieder aufleben lassen. Bei dem Spaziergang rund um die Burg Altena sollen alle Sinne angesprochen werden, deshalb gibt es auch kleine Überraschungen für die Teilnehmer, die mit den erzählten Geschichten und Sagen in Verbindung stehen.