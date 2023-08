SIHK fordert: Steuern runter, Förderungen rauf für A45-Betroffene

Von: Ina Hornemann

Christoph Brünger (l.) und Dr. Fabian Schleithoff wollen René Brehm (r.) abgesichert sehen. © Hornemann, Ina

Es ist fast bezeichnend, dass gerade wieder ein schlimmer Starkregen auf die Kletterwelt Sauerland niederprasselt, als Christoph Brünger die Situation der heimischen Unternehmen seit der A45-Unterbrechung mit einer Naturkatastrophe vergleicht. Der Geschäftsbereichsleiter „Interessen bündeln“ der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) appelliert an die Politik: „Die gebeutelten Unternehmen in dieser Region brauchen nicht nur jetzt Liquiditätshilfen, sondern Experimentierklauseln für die Zukunft.“ Es gibt eine Resolution zum Thema.

Altena – Brünger und sein Kollege Dr. Fabian Schleithoff, SIHK-Geschäftsbereichsleiter „Unternehmen beraten“, sind in der Kletterwelt Sauerland zu Gast. Geschäftsführer René Brehm veranschaulicht gut, was derzeit passiert: 37 Prozent weniger Kunden suchen die Kletterwelt auf, seitdem Anfahrtswege von ehemals 20 Minuten eine Stunde lang dauern. „Wer in Halver oder Breckerfeld lebt, ist schneller in den Kletterhallen im Ruhrgebiet. Und die machen nicht nur gute Umsätze, weil es nach Corona ordentlich Nachholbedarf gibt, sondern investieren ihre Gewinne. Selbst wenn wir 2027 wieder problemlos für alle erreichbar sind, liegen wir fünf Jahre zurück mit Investitionen. Darüber denken viele nicht nach“, erläutert Brehm.

Sein Unternehmen steht exemplarisch für viele weitere, die von der A45-Sperrung betroffen sind. Brehm bringt auch Beispiele aus der Automotive-Branche an, die im Lieferscoring abgerutscht ist, seit die Postleitzahl 58 für miserable Anfahrtswege steht. Nur über die Runden kommen, sich möglicherweise nur über Kredite liquide halten und nicht investieren zu können, schafft düstere Zukunftsaussichten.

Ohne sehr treue Stammkunden und Partner wie die Sektion Gummersbach des Deutschen Alpenvereins sähe es düster aus in der Kletterwelt. Das Unternehmen kommt knapp über die Runden. © Hornemann

„Wir fordern deshalb in unserer Resolution eine Perspektive für Südwestfalen“, erklären Christoph Brünger und Dr. Fabian Schleithoff. Dabei benutzen sie einen Begriff, den die Politik einst selbst ins Spiel gebracht hat: „Reallabor“. Das könne vorsehen, anfallende Überstunden, die allein durch lange Anfahrtswege in der A45-Region entstehen, steuerlich zu begünstigen. Es kann Zuschussprogramme enthalten, Vergünstigungen für Unternehmen, Standort-Boni, Infrastruktur-Verbesserungen. „Wir brauchen Freiräume zur Erprobung von Innovationen und Klauseln, die das ermöglichen“, fordern die Vertreter der SIHK Hagen.

Die Lage heimischer Unternehmen ist keine, die durch Misswirtschaft entstanden ist. „Wir sind komplett unverschuldet in eine Situation gebracht worden, die wir nicht beeinflussen können“, bringt Brehm auf den Punkt, weshalb Christoph Brünger auch den Naturkatastrophenvergleich gezogen hat.

Wissend, dass die Resolution lediglich einen dringlichen Appell an die Politik darstellt, verweist Dr. Fabian Schleithoff auf real existierende Möglichkeiten für Unternehmen, Nöte abzufangen: Kleinere und mittlere Unternehmen können den NRW.Bank-Universalkredit A45 nutzen, sofern sie einem Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent zu verzeichnen haben. Sie können dabei einen Tilgungsnachlass von 20 Prozent (maximal 100 000 Euro) beanspruchen. Zudem gibt es auf Bundesebene das Regionale Wirtschaftsförderprogramm, das Investitionszuschüsse von bis zu 750 000 Euro pro Arbeitsplatz gewähren kann – falls sich in diesen Zeiten jemand traut zu investieren.