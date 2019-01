Mit Hape lässt es sich gut aushalten

Altena - Mit Hape Kerkeling kann Tanja Graumann super leben. „Der Junge muss an die frische Luft“ ist ein Film, den die langjährige Mitarbeiterin im Apollo-Kino problemlos zwei- bis drei Mal täglich gucken kann. Im Moment muss sie das, weil der Film auch in der dritten Woche noch mit gutem Erfolg im Altenaer Kino läuft. Er geht auch in die vierte.

„Der ist witzig, darin findet man sich wieder und es ist auch eine Freude, das Publikum bei solch einem Film zu begleiten!“, sagt Graumann. Auf solch ein Kompliment aus ihrem Munde kann sich jeder Filmemacher etwas einbilden, denn Tanja Graumann sieht alles - manchmal auch mehrere Monate lang. Mit der Titanic ist Tanja Graumann ein Vierteljahr lang untergegangen. Neun Wochen davon sogar am Stück und aufgrund der besonders hohen Nachfrage manchmal auch drei mal am Tag. „Irgendwann sieht man es nicht mehr“, beschreibt Tanja Graumann in ihrer bekannten humorvollen Art. Dass Titanic mit drei Stunden Spieldauer plus Pause seine Längen hatte, nutzte sie damals zum Pauken: „Ich steckte noch in der Gesellenprüfung und habe mich mit der Taschenlampe aufs Treppchen vom Vorführraum gesetzt und dort gelernt. Wenn ein Kinokunde ein Getränk bestellt, bekommen wir hinterm Tresen ja ein Tonsignal. Ich musste also nicht ununterbrochen den Kinosaal beaufsichtigen...“ Die Anteilnahme am Schicksal der Protagonisten nahm mit jeder Vorstellung auch irgendwann ab. „Titanic gehörte auch nicht zu den Filmen, die ich am traurigsten fand. Das waren definitiv ,Marley und ich’ und ,Kaffee, Milch und Zucker’. Da habe ich wirklich von Herzen mitgeweint“, verrät Tanja Graumann. Ihre Chefin Nicole Güldner hat aber generell Erbarmen, wenn ein Film zu viel wird. „Wenn es personell passt und Kollegen schon sehr oft in ein und dem selben Film im Einsatz waren, wechseln wir natürlich. Der kleine Saal unten wird vom Foyer aus bedient, da bekommt das Service-Personal meist eh nur Filmfetzen mit. Wer im Küchendienst ist, sieht die Leinwand noch seltener.“ Viele Filme machen aber durchaus Freude, wenn man sie oft hintereinander begleiten kann, das bestätigt Tanja Graumann ausdrücklich. „Bohemian Rhapsody ist da ein ganz aktuelles Beispiel.