Anzeige irritiert: Verkauftes Hotel wieder im Netz

Das Hotel am Markt stand im Internet zum Verkauf - obwohl es gerade erst verkauft worden war.

Altena – Irritation um das Hotel am Markt: Das tauchte im Internet zum Verkauf auf - obwohl es gerade erst verkauft worden war.

Unter der Objekt-Nummer 1616 stand kürzlich das Hotel am Markt in Altena auf der Internet-Plattform von Immobilienscout 24 zum Verkauf. Anbieter für „ein Objekt im Zentrum von Altena“, wie es dort unter anderem beworben wurde: die Krombacher Brauerei aus Kreuztal.

Das irritiert, da das serbische Ehepaar Katica und Vule Bacevic, das die Gaststätte viele Jahre lang betrieben hatte, diese erst kürzlich an den Asiaten Ping Zhen verkauft hatte.

Kommunikationsproblem

Eine Nachfrage in der Immobilienabteilung der Brauerei bringt Klarheit: Der Verkauf war nicht mit der Brauerei kommuniziert worden. „Wir haben für das Objekt mehr als ein halbes Jahr einen Käufer gesucht“, sagt Sachbearbeiterin Daniela Siebeles von der Brauerei.

„Noch am Montag haben wir es aus dem Netz genommen. Es handelt sich schlicht um ein Kommunikationsproblem.“ Das Hotel am Markt bleibt in der Hand von Ping Zheng.