Antrag vorerst vom Tisch: Kein Beschluss zur Umspannanlage auf Rosmart

Von: Ina Hornemann

Das Bürgerinteresse in der Ratssitzung war am Montag enorm. Zahlreiche Rosmarter waren wegen des SDA-Antrags zum Bau eines Umspannwerks gekommen. © Hornemann

Die angekündigte Bürgerbeteiligung an der Ratssitzung am Montagabend war da. Es kamen so viele Rosmarter, dass zusätzliche Stühle angerückt wurden. Diese leerten sich aber wieder schnell, nachdem Fraktionsvorsitzender Ulrich Biroth den SDA-Antrag mit der Bitte um Zustimmung zum Bau einer Umspannanlage wieder zurückzog – allerdings nicht, weil die Fraktion es sich anders überlegt hat.

Altena – Es gibt neue Entwicklungen, aber die sind top secret. Mit höchst vorsichtig gewählten Worten wurde Ulrich Biroth von Bürgermeister Uwe Kober (CDU) gefragt, ob er in Anbetracht jener den Ratsmitgliedern bekannten Entwicklungen noch an dem Antrag festhalten wollte. Biroth zeigte sich einverstanden, den Antrag zurückzuziehen, womit das Thema Umspannanlage auf Rosmart recht schnell vom Tisch war.

Um die zahlreich erschienenen Bürger nicht zu lange warten zu lassen, war der Tagesordnungspunkt weit nach vorne gelegt worden. Weil nun aber keine Ratsentscheidung herbeigeführt wurde, gab es auch keine Diskussion. Die Bürger standen dennoch recht unbefriedigt wieder vom Platz auf. „Es geht offenbar nur um Geld!“, raunte eine Dame, um sich dann mit der Gemeinschaft wieder auf den Weg zu machen.

Das Thema wurde in der Ratssitzung zwar weiterbehandelt, allerdings im nicht-öffentlichen Teil. Die Anwohner bleiben allerdings trotzdem sensibilisiert. Eine weitere Baustelle vorm Haus wollen sie nicht.