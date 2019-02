Ausgegrenzt und gedemütigt: Mobbing an der Schule

Burggymnasium setzt auf eine gute Präventionsarbeit

+ © Czichowski Die beiden Achtklässler Carlos García García und Carlotta Schewell engagieren sich in der Streitschlichtung. Am BGA gibt es einen eigenen Beratungsraum für Mobbingopfer. Dort kommen auch Streithähne an einen Tisch. © Czichowski

Altena – Am Freitag war der „Behaupte-dich-gegen-Mobbing-Tag“. Der psychische Schaden, der jährlich durch Schikane etwa in der Schule oder am Arbeitsplatz entsteht, ist schwierig zu messen: „Die Grauzone ist ziemlich groß“, erklärt Thomas Schiewe, Lehrer am Burggymnasium.