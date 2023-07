Bei Freunden im Osten: Antek vertritt die Kunstregion MK

Von: Ina Hornemann

Künstler Antek alias Christoph Schulz stellt im Elbe Elster-Kreis aus. Die Kuratoren der Berufskunstausstellung hatten sich Flächen als Motiv gewünscht. Dem ist der Altenaer gern nachgekommen. © Hornemann

Große Ehre für den Altenaer Künstler Antek alias Christoph Schulz: Er vertritt die Kunstregion Märkischer Kreis bei der aktuellen Berufskunstausstellung auf dem Atelierhof Werenzhain in Doberlug-Kirchhain. Er ist Schauplatz des größten künstlerischen Ausstellungsprojekts im Elbe-Elster-Kreis, dem Partnerkreis des Märkischen Kreises.

Altena – „Ganz allein bin ich nicht. Mit mir vertritt noch Claudia Müller aus Menden unsere Region“, erklärt Antek. Gefreut hat er sich natürlich sehr, als die Einladung vom Fachdienst Kultur und Tourismus kam. „Ich war vor zwei Jahren schon mal in unserem Partnerkreis mit einer Ausstellung vertreten und habe mich sehr verliebt in die Region“, schwärmt Antek. Dass das Ausstellungsmotto zum 30-jährigen Bestehen des Kreises auch noch „Kultur. Wir bauen auf Elbe-Elster. Sichtweisen der Künstlerinnen und Künstler“ heißt, ließ Anteks Herz doppelt höher schlagen. „Diese landschaftlich so wunderschöne Region verdient auch schöne Landschaftsbilder. Natürlich habe ich welche angefertigt, um sie in Doberlug-Kirchhain zu zeigen“, verrät Antek.

In seiner Ausstellungsecke steht aber noch etwas anderes: „Der hässliche Hübsche“ ist eine neckisch dreinblickende Kopfskulptur – und besteht komplett aus Haushaltsabfällen, was der Skulptur allerdings nicht anzusehen ist.

„Damit zeige ich, dass auch aus dem vermeintlich Unbrauchbaren und Hässlichen noch etwas Hübsches gemacht werden kann“, erklärt Antek. Drin steckt viel: Textilien, Papier und Küchenabfall. Die großzügig aufgetragene Farbe hält alles zusammen. „So ein Kopf ist auch niemals fertig und beliebig erweiterbar. Er mahnt mich, die Umwelt nicht zu sehr zu vermüllen und unsere Ressourcen zu schonen. Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Köpfe mehr für die nächste Ausstellung in Altena“, verrät Antek.

In sein Atelier an der Kirchstraße lädt er am 21. und 22. Oktober ein, um im Rahmen seiner jährlichen Vier-Wände-Ausstellung Einblicke in seine aktuelle Schaffensperiode zu geben. Da gibt’s wieder Gelegenheit für Kunstgespräche, die Antek auch Anfang Juni im brandenburgischen Doberlug-Kirchhain führen konnte.

„Es ist immer schön, mit anderen Berufskünstlern zusammenzukommen. Bildende Künstler, die von ihrer Arbeit leben können, werden immer weniger. Viele mussten aufgeben, da tut es gut, wenn einem mal der Teppich ausgerollt wird und man einen wunderschönen Ausstellungsort und sogar ein Ausstellungshonorar bekommt“, schildert Antek.

Vor der feierlichen Eröffnung durch Landrat Christian Heinrich Jaschinski wurde den geladenen Berufskünstlern ein schönes Programm geboten. Unter anderem wurde eine Führung durch das Filz- und Färbeatelier Werenziahof unternommen. „Wir sind auch schön untergebracht und gut verköstigt worden. Ein wirklich gelungenes Wochenende“, freut sich Antek über die Beziehungen, die er in den Partnerkreis knüpfen konnte. Die Natur dort wird ihm immer eine Reise wert sein: „Sie hat eine magische Anziehungskraft. Ich kann jedem empfehlen, mal dort hin zu fahren und zu genießen.“

Wer das bis zum 13. August tut, kann sich auch noch die 14. Berufskunstausstellung im Atelierhof Werenzhain ansehen. Die Jubiläumsschau zum 30. Landkreisgeburtstag vereint Malereien, plastische und skulpturelle Kunst, Installationen sowie Glas- und Schmuckkunst. 20 Kunstschaffende haben sich beteiligt. Traditionell lädt der Elbe-Elster-Kreis nicht nur Künstler aus der eigenen Region, sondern auch aus seinen beiden polnischen Partnerkreisen Nakielski und Racibórz und dem Märkischen Kreis ein.

Die Schau ist noch bis 13. August jeweils am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Atelierhof Werenzhain, Werenzhainer Hauptstraße 76, in 03253 Doberlug-Kirchhain/ Ortsteil Werenzhain bei kostenfreiem Eintritt zu besichtigen.