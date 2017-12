Ansturm auf die letzte Herrentorte

Ruhestand für Doris und Rainer Merz

In der Backstube hatte Rainer Merz keine Minute Ruhe.

Altena - Selbst am vorletzten Tag kehrte keine Minute Ruhe in der Backstube ein: „Alle wollen noch mal Herrentorte!“ erklärte ein gestresster Rainer Merz, der mit Ehefrau Doris an Heiligabend die Tür zur Konditorei für immer abgeschlossen hat.