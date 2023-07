Kampfmittelbeseitigungsfirma Nolte bohrt an der Altenaer Straße

Von: Ina Hornemann

Der Bagger des Unternehmens Nolte Services zieht an der Altenaer Straße Blicke auf sich. Da, wo die meisten Modelle eine Schaufel haben, sitzt eine XXL-Bohrmaschine. © Hornemann

Verkehrsteilnehmer an der Altenaer Straße staunen nicht schlecht, wenn sie zwei Transporter und einen Bagger des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Nolte sehen. Dessen Team wird noch eine Woche lang in Altena bleiben, um Sondierungsbohrungen vorzunehmen auf einem übersichtlichen Stück Straßenrand von nicht mal 100 Metern Länge. Aber es gibt einen Verdacht, dass sich gefährliches Material im Erdreich befindet.

Altena – Deshalb geht der Bohrer auch acht Meter tief ins Erdreich hinein, um nach Relikten der Vergangenheit zu suchen. „Damit muss man überall im Bundesgebiet rechnen“, erklärt Klaus Panning.

Der örtliche Verdachtsfall kam auf, nachdem die Stadt Altena Luftbilder ausgewertet hatte, wie bei Andreas Berg aus der Außenstelle Hagen vom Landesbetrieb Straßen.NRW zu erfahren ist. „Es gibt auch Schilderungen von Anwohnern, die davon ausgehen, dass hier gefährliches Material aus dem Zweiten Weltkrieg übrig sein kann. Es kann aber auch sein, dass hier nur ein altes Rohr vom Bauern im Boden liegt. Das müssen wir rausfinden.“

Das wird mit Hilfe von Erdmagnetfeldmessungen gemacht. „Wir können feststellen, ob es Anomalien im Erdreich gibt. Wenn welche vorhanden sind, wird geöffnet“, so Kampfmittelräumer Panning. Die Firma Nolte verfügt über mehrere Messmethoden: Bei tiefen Bohrungen kommt die Erkundung mit Bohrlochradar oder 3-Achs-Magnetik in Frage. Die Mehrkanal-Magnetik eignet sich für große Flächen, an denen mehrere Sonden platziert werden müssen.

Engmaschige Untersuchungen wie die an der Altenaer Straße bringen einen großen Zeitaufwand mit sich. „Eine Woche lang werden wir wohl hier zun tun haben“, so Panning. Sollte tatsächlich gefährliches Material vorhanden sein, das die Weitersanierung der Altenaer Straße gefährden könnte, kann Firma Nolte es wegräumen. Die Geophysik ermöglicht die präzise Ortung von alten Kriegswaffen. Weitere Hilfen sind Satelliten-Positionierungssysteme.

Im besten Falle sind keine unliebsamen Überbleibsel der Vergangenheit im Boden versteckt und die insbesondere von vielen Dahlern herbeigesehnte Sanierung kann voranschreiten.