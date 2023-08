Anno Tuck – und die flotten 50er

Von: Monika Salzmann

Teilen

Jeden Schabernack machte das Publikum mit und ließ sich sogar eine Dusche mit der Wasserpistole gefallen. © Salzmann, Jakob

Liebenswert, bunt und fröhlich kamen am Samstag auf der Burg Altena beim „Anno Tuck“-Festival die flotten 50er Jahre daher, eine Zeit des Aufschwungs, Rock’n’Roll und Petticoat.

Altena – Mit einem prall gefüllten Programm entführte Namensgeber Anno Tuck, der Held der neuen Veranstaltungsreihe des Märkischen Kreises und des Altenaer Stadtmarketings, in die Vergangenheit. Viele Akteure sorgten für ein authentisches, prickelndes 50er-Jahre-Flair – und hatten über Stunden sogar Wetterglück. Gänzlich vom Dauerregen dieser Tage blieb das Familienfest, das mit freiem Eintritt in den Museen und verlängerten Öffnungszeiten einherging, jedoch nicht verschont.

Das erste „Anno Tuck“-Wochenende in Bildern Fotostrecke ansehen

Mit von der Partie beim kostenlosen Burgvergnügen waren die Sauresani Zirkus-Schule, Kurt Kortenkamp’s kuriose Kommerz-Kampagne mit Ilse Berg und der Isetta, die Rock’n’Roll-Abteilung des TSC Eintracht Dortmund, „The Ballroom Rockets“ mit authentischem Rock’n’Roll und die bekannte Band „The Class of ‘58“ aus Wales, die alle Musiksparten der 50er Jahre bediente und als Familie –Vater, Mutter und zwei Söhne – zu den führenden 50er Jahre Rock’n’Roll-Formationen Europas gehört. Eigens wegen der beiden Bands waren tanzbegeisterte Liebhaber der goldenen Fifties sogar aus Bad Honnef zu Anno Tuck gereist.

Reichlich begeisterten Artistennachwuchs fand die Sauresani-Zirkusschule. © Salzmann, Jakob

Das Outfit? Stilecht im Sinne der 50er Jahre wie so mancher, der sich entweder just for fun oder aus Überzeugung nostalgisch „in Schale“ warf. Reichlich Artistennachwuchs fand die Sauresani-Zirkusschule, die jede Menge Utensilien zum Jonglieren, Balancieren und Kunststücke präsentieren dabei hatte und vor allem für Familien mit Kindern eine beliebte Anlaufstation war. Ebenso beliebt war die Fifties-Foto-Aktion, bei der jeder mit Perücke, Rockabilly Vintage-Röcken, Sonnenbrille und anderen Utensilien lustige Fotos für’s Familienalbum machen konnte.

Viele Akteure sorgten für ein authentisches, prickelndes 50er Jahre Flair – den Besuchern gefiel es. © salzmann

Im wahrsten Sinn des Wortes kurios war Kurt Kortenkamps Kommerz-Kampagne, bei der sich das Publikum spontan in eine witzige Show eingebunden fand. Erstaunlich, was Kurt und seine Ilse da alles aus ihrer winzigen Isetta, mit der die Deutschen einst über den Brenner in den Urlaub nach Italien gefahren waren, beförderten.

Kurt Kortenkamps kuriose Kommerz-Kampagne schreckte vor keiner Kuriosität zurück – nicht einmal vor’m Pömpel auf dem Kopf. © Salzmann, Jakob

Mit Pömpel auf dem Kopf, inszenierte das schräge Gespann herrlich albernen Schabernack. Klasse auch, was die Rock’n’Roll-Abteilung des TSC Eintracht Dortmund darbot.

Über Stunden blieb das Wetter Besuchern und Veranstaltern gewogen, was auch zur guten Laune beitrug. © Salzmann, Jakob

Reichlich begeisterten Artistennachwuchs fand die Sauresani-Zirkusschule. © Salzmann, Jakob

Wer kann, der kann... und schaut mit Perücke vergnügt in die Kamera. © Salzmann, Jakob

Eigens wegen der Bands waren einige Besucher zur Burg gekommen – sogar aus Bad Honnef reisten welche zu Anno Tuck. © Salzmann, Jakob

Stilecht, keine Frage: Viele Besucher hatten sich auch nostalgisch „in Schale“ geworfen. © Salzmann, Jakob