In Angelhaken verfangen: Altenaer Erpel dank Tierärztin und Feuerwehr wohlauf

Nächster Tierrettungs-Fall im Märkischen Kreis

Altena - Nachdem zuletzt Katzen in Lüdenscheid und Werdohl sowie ein Pferd in Kierspe und ein Reh in Plettenberg Anlass für Feuerwehr-Einsätze gegeben hatten, war es am Mittwochnachmittag in Altena ein Erpel. Hier gab es ein Happy End.