Postfiliale wieder geöffnet

Altena - Seit Montag hat die Postfiliale in Altroggenrahmede wieder geöffnet. Zu den typischen Postdienstleistungen sind einige Extras hinzugekommen.

So kann man am Brandhagener Weg 1, in der Nachbarschaft der Sparkasse, nun auch Zeitschriften und Tageszeitungen bekommen, Süßigkeiten, Eis, kühle Getränke und Kaffee „to go“ sowie Gutscheine für große Anbieter wie etwa Amazon.

Auch Handys können am Brandhagener Weg aufgeladen werden. Zu den Postklassikern zählen Briefversand und DHL-Paketdienst, das Post-Ident-Verfahren, Express-Sendungen und Postfächer, nicht jedoch Postbank-Dienste.

Für Inhaberin Ayse Erzurun, die aus Lüdenscheid stammt, aber jetzt in der Burgstadt lebt, geht mit der Eröffnung der Filiale ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: „Es war schon immer mein Traum, mich einmal selbstständig zu machen“, berichtet die junge Frau.

Nachdem sie erfahren hatte, dass die Vorgänger am Ort ihre Tätigkeit an den Nagel gehangen hatten – „die Leute hier waren darüber traurig“ –, fiel der Entschluss, die Chance zu nutzen. Nach einer einwöchigen Schulung bei der Post konnte Ayse Erzurum schließlich ans Werk gehen. Die Einarbeitungszeit wird derzeit durch die zuständige Bezirksleiterin erleichtert.

Geöffnet ist die neue Postfiliale montags bis freitags in der Zeit von 9 bis Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr, außerdem samstags von 9 bis 12 Uhr.