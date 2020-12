Falscher Handwerker beklaut Seniorin

Ein falscher Handwerker hat am Samstag in Altena zugeschlagen und eine Seniorin beklaut.

Altena - Gegen 9 Uhr klingelte es nach Polizeiangaben in der Straße An der Kirche an der Tür einer 80-jährigen Frau. Ein Mann gab sich als Monteur aus und behauptete, er müsse die Heizung kontrollieren. Weil für nächste Woche eine Kontrolle angekündigt war, glaubte ihm die Seniorin und ließ ihn herein. Die 80-Jährige sollte dann auf eine blinkende Leuchte im Flur achten, während der angebliche Monteur die Heizkörper checken wollte. Angeblich müsse er ein Ersatzteil holen, log er der Seniorin vor und verschwand.

Erst später stellte die Frau fest, dass ihr Portemonnaie weg war – genauso wie weiteres Bargeld aus einem Behälter. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief negativ. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung, hatte ein Prüfgerät dabei und sprach Deutsch ohne Akzent, teilte die Polizei mit.

Die Polizei warnt daher nochmals: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!“ Immer wieder finden erfinderische Trickdiebe an den Haustüren ihre meist älteren Opfer. Die Täter täuschen eine Notlage vor, spielen Wasserwerker, Ableser oder den ehemaligen Kollegen. Andere wollen nach einem Wasserschaden eine Etage höher die Decken kontrollieren, ob Wasser durchtropft. Die nächsten wollen Blumen für den Nachbarn in Verwahrung geben, der nicht zu Hause ist. Deshalb bitten sie, die Blumen in eine Vase mit Wasser stellen zu können. Immer geht es nur darum, in die Wohnung zu gelangen. Eine vorherige telefonische Ankündigung bietet keineswegs Gewähr, dass der angebliche Mitarbeiter der Hausverwaltung echt ist.“

Die Polizei empfiehlt Türspion, Sprechanlage und Türsperren. Während der Tageszeit können Mieter ihre Hausverwalter, Kunden ihr Stadt- oder E-Werk anrufen und sich erkundigen, ob Mitarbeiter des Unternehmens unterwegs sind. „Im Zweifel bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte, zu einem angekündigten Termin dazuzukommen“, rät die Polizei.