An „sehr besonderem Ort“: Schottischer Sänger kommt wieder in den MK

Von: Jona Wiechowski

Zuletzt im November hatte der schottische Sänger Andrew Gordon in Altena, damals im kleinen Saal des Burgrestaurants, gespielt. Im Juni kommt er wieder. © PRIVAT

Der schottische Folksänger Andrew Gordon kommt wieder nach Altena. Zuletzt im November sorgte er im fast ausverkauften kleinen Saal des Burgrestaurants für ordentlich Stimmung. Der nächster Auftritt wird wieder auf der Burg stattfinden – diesmal im Burghof und zwar am Freitag, 23. Juni. Los geht’s um 20 Uhr.

Altena – Gordon ist kein Unbekannter in der Burgstadt. „Ich habe jetzt schon viele Male in Altena gespielt“, erzählt er der Redaktion auf Englisch und erinnert sich an sein erstes Konzert hier vor Ort – das war 2008 in der inzwischen geschlossenen Kneipe „Zum Schwarzen Raben.“ Dort habe er mehrfach gespielt, ehe er damit angefangen habe auf der Burg Altena zu spielen, die er als „sehr besonderen Ort“ beschreibt.

Freuen können sich die Gäste einmal mehr auf ein breites Spektrum von schottischen Volksliedern, aber auch Lieder aus einigen anderen Ländern. Der Sänger verspricht: „Es wird ein energiegeladenes und leidenschaftliches Konzert mit vielen Gelegenheiten zum Mitklatschen und Mitsingen.“

Tour führt Sänger Andrew Gordon auch nach Nordhorn

Seine Tour durch Deutschland im Juni sei relativ kurz – neben Altena spiele er noch in Leverkusen sowie auf den Veranstaltungen „The Night of Kilts festival“ und „Grafschafter Highland Games“ in Nordhorn.

Das Konzert in Altena am Freitag, 23. Juni, wird im Burghof stattfinden. „Es ist ein ganz besonderer Veranstaltungsort und ein großartiger Ort, um an einem Sommerabend aufzutreten“, freut sich der Schotte. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert startet ab 20 Uhr.

Tickets

Tickets zum Preis von 20 Euro für das Konzert von Andrew Gordon gibt es ab sofort online über das Burgrestaurant unter diesem Link: https://ticketing-burgrestaurant.mediaz-hosting.de/preview.php?fbclid=IwAR0QhE7tnklBLhAGnPRXsFrzp1VoQ9tKKOlo8R5m5ZQq_Sq2ZfPADjdb8xo