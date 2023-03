An Talsperre im MK: Mann mit Baseballschläger attackiert

Von: Markus Wilczek

An der Fuelbecker Talsperre in Altena wurde ein 41-Jähriger mit einem Baseballschläger attackiert. © dpa/picture alliance

Attacke an der Fuelbecker Talsperre in Altena: Zwei bislang unbekannte Täter gingen auf einen 41-jähriger Lüdenscheider los und verletzten ihn mit einem Baseballschläger. Bei der Suche nach den Schlägern hofft die Polizei auf mögliche Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr. Einer der beiden Täter schlug dem Lüdenscheider mit dem Schläger gegen das Knie, während der andere Mann ein Messer in der Hand hielt. Die beiden Männer, von denen laut Mitteilung der Polizei „einer beleibter und der andere schlank“ war, flüchteten anschließend in einem schwarzen Golf mit Gelsenkirchener Kennzeichen in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, so die Polizei.

Der 41-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Er musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Bei der Suche nach den Tätern hoffen die Ermittler auf mögliche Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter der Rufnummer 02352/91990 entgegen.