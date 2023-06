Ziel ist Klimaneutralität: Altenaer Drahtwerk jetzt Teil einer besonderen Kooperation

Von: Hildegard Goor-Schotten

Stellten ihre Kooperation zur Verringerung von Umweltauswirkungen in Altena vor: (von links) Dr. Uwe Braun, CEO ArcelorMittal Hamburg, Markus Rathmann, Chief Supply Chain Officer Ejot-Gruppe, und Geschäftsführer Timo Finkernagel. © Goor-Schotten

Der Stahl von ArcelorMittal ist produziert aus recyceltem Schrott unter dem Einsatz erneuerbarer Energie. Die Schrauben, die die Firma Ejot daraus fertigt, werden für Batterien in Elektroautos oder zur Befestigung von Solarmodulen verwendet. Und dazwischen steht das Drahtwerk Finkernagel, das die Verbindung zwischen dem Hamburger Stahlwerk und dem Berleburger Hersteller von Verbindungselementen schafft.

Altena – Die drei Unternehmen haben sich zusammengetan, um im Schulterschluss ambitionierte Klimaziele zu erreichen. In Altena stellten sie jetzt ihre Kooperation vor, die auf der Drahtmesse Wire im vergangenen Jahr ihren Anfang nahm.

Dass Hersteller, Weiterverarbeiter und Endprodukthersteller in dieser Form zusammenarbeiten, um Umweltauswirkungen zu verringern, sehen sie als Premiere und möchten es als gutes Beispiel verstanden wissen. „Wir schaffen dank der Kooperation eine besondere Wertschöpfungskette, die auf die Klimaziele der beteiligten Unternehmen einzahlt“, betonte Dr. Uwe Braun, Geschäftsführer von ArcelorMittal Hamburg. Der Stahl aus Hamburg mit dem Namen XCarb besteht aus bis zu 100 Prozent Schrott, eingeschmolzen in einem Elektrolichtbogenofen, der mit erneuerbarem Strom betrieben wird. Dadurch sei er hochgradig CO2-reduziert und hinterlasse einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck als konventionell hergestellter Stahl, so Braun.

Die Unternehmensvertreter aus Bad Berleburg und Hamburg schauten sich beim Besuch in Altena auch die Drahtproduktion an. © Goor-Schotten, Hilde

Im Finkernagel Drahtwerk in Altena wird er weiterverarbeitet – die größere Klimafreundlichkeit des recycelten Materials macht dabei keinen Unterschied. „Durch unsere Erprobungen wissen wir, dass sich der XCarb-Stahl hervorragend verarbeiten lässt und keine qualitativen Nachteile gegenüber konventionellem Stahl hat“, erklärte Geschäftsführer Timo Finkernagel.

Die ersten zwölf Tonnen Draht sind an Ejot in Bad Berleburg ausgeliefert. Dort werden daraus hochwertige, auch sicherheitsrelevante Schrauben hergestellt. Dass die zunächst vor allem in Solarmodulen und E-Autos zum Einsatz kommen, passt in diese Reihe hin zur Energiewende. 80 Prozent an Kohlendioxid könne mit XCarb laut Unternehmen im Vergleich zum konventionellen Stahl eingespart werden.

Markus Rathmann, in der Ejot-Gruppe Chief Supply Chain Officer (verantwortlich für alle Wertschöpfungs- und Lieferketten): „Der Einstieg in die Verarbeitung von CO2-reduziertem Stahl markiert für uns einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität.“ Zwölf Tonnen sind im Vergleich zum insgesamt bei Ejot verarbeiteten Stahl nicht viel. Aber: „Man muss ja mal anfangen.“ Die Gruppe will ihre CO2-Emmissionen von derzeit rund 190 000 Tonnen pro Jahr bis 2035 auf Null senken. Dabei spielen die Vorprodukte eine wesentliche Rolle. Die Nutzung des CO2-reduzierten Stahls soll deshalb ausgeweitet, neue Kunden dafür gewonnen werden.

Führten die Gäste aus Bad Berleburg und Hamburg durchs Drahtwerk: Uwe Packruhn, Technischer Leiter im Fritz-Finkernagel-Drahtwerk (Dritter von rechts), und Geschäftsführer Fritz Uwe Finkernagel (links). © Goor-Schotten, Hilde

Das ist auch bei Finkernagel der Fall. Auch im Altenaer Drahtwerk wird sich die Verarbeitung des neuen Vormaterials positiv auf den CO2-Fußabdruck auswirken und die zahlreichen eigenen Maßnahmen ergänzen. So wurde erst in der vergangenen Woche die fünfte Photovoltaikanlage in Betrieb genommen – bei dem Wetter direkt mit sehr gutem Erfolg, wie Geschäftsführer Fritz Uwe Finkernagel berichtete.

Er empfand es als besondere Ehre, dass die Unternehmensvertreter aus den Geschäftsführungen nach Altena gekommen waren, um ihre Kooperation öffentlich zu machen. Vor allem die Hamburger, die das Drahtwerk noch nicht kannten, schauten sich mit großem Interesse die Produktion an.