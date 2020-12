„Alles was geht“: Schützen planen große Party

Keine Sitzungen, keine Feste und als Höhepunkt der Enttäuschung die Absage des Schützenfests 2021: Es war für die Schützen kein gutes Jahr. Doch sie lassen sich nicht entmutigen und planen ein besonderes Event.

Altena – Die grünen Mützen mussten im Schrank bleiben. Auch die groß angelegte und geplante Baumpflanz-Aktion, bei der die FWG für jedes Mitglied – insgesamt rund 2300 – einen Setzling pflanzte, musste in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden als vorgesehen. Das Schützenfest für 2021 sagten die Schützen schwerens Herzens ab - per Abstimmung.

Statt vieler fleißiger Helfer aus den Reihen der Schützen konnten nur rund 50 Vorstandsmitglieder in Waldgebieten Altenas und Nachrodt-Wiblingwerdes ehrenamtlich aktiv werden.

„Alles, was geht“-Party statt Schützenfest in Altena

Doch Aufgeben gibt es nicht bei den Schützen. Sie blicken hoffnungsvoll aufs neue Jahr und planen für den 5. Juni 2021 – an dem Wochenende sollte eigentlich Schützenfest gefeiert werden – eine andere Großveranstaltung der besonderen Art – eine „Alles, was geht“-Party.

Details will der Geschäftsführende Vorstand noch nicht verraten. „Nur so viel: Wer die Schützen der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaf kennt, der weiß, dass es ein rauschendes Event wird“, kündigt Hauptmann Klaus Hesse an. „Wir werden es krachen lassen und alles machen, was Corona zulässt.“