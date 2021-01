Polizei fahndet nach auffälligem Einbrecher-Pärchen aus MK

Ein Tatverdächtiger wurde bei einem Einbruch in ein altes Krankenhaus gefilmt.

Wer kennt die beiden? Mit Fotos fahndet die Polizei nach einem Pärchen, das in ein altes Krankenhaus im MK eingebrochen ist. Es gibt einige Auffälligkeiten.

Wer kennt dieses Pärchen? Mit Fotos fahndet die Polizei im MK nach einem Mann und einer Frau, die in der Nacht auf den 23. September 2020 in das ehemalige Krankenhaus St. Vinzenz in Altena einbrachen. Nachdem ein erster Aufruf keine Hinweise ergab, hat das Amtsgericht nun die Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die beiden Täter brachen ein Vorhängeschloss an der Tür auf, entfernten die Eisenkette und schlugen innen die Glasscheibe einer Zwischentür ein.

Die Tatverdächtige bei dem Einbruch in das alte Krankenhaus.

Einbrecher mit auffälligen Tätowierungen

Beute machten sie offenbar nicht. Dumm für die beiden: Eine Kamera zeichnete sie beim Einbruch auf. Sie sind auf den Bildern gut zu erkennen. Zumal der männliche Täter „auffallend großflächige Tätowierungen an beiden Waden und Unterarmen hat“, wie die Polizei betont. Wer die beiden kennt, wird gebeten sich bei der Wache Altena unter 02352/91990 zu melden.

Das alte Krankenhaus St. Vinzenz

Das alte St.-Vinzenz-Krankenhaus lockt immer wieder Einbrecher an. Zum Teil haben es die Diebe auf besondere Beute abgesehen. Was mit der leerstehenden Immobilie passieren soll, ist hingegen unklar - und eines der großen Themen in Altena. Pläne gibt es bereits.