Altena - Zwei Diebe haben sich im alten Krankenhaus herumgetrieben. Sie klauten Röntgengeräte.

Aus dem ehemaligen Krankenhaus an der Bornstraße wurden am Wochenende zwei Röntgengeräte gestohlen. Die Geräte der Marke Dräger standen in einem Abstellraum in der vierten Etage.

Die Geräte haben einen Wert im sechsstelligen Bereich. Hinweise zu den Dieben und oder Fahrzeugen nimmt die Wache Altena unter 02352/91990 entgegen.