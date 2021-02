160 Senioren müssen in altes Krankenhaus im MK umziehen

Pertheswerk saniert zwei Pflegeheime

+ © Thomas Keim Ins alte Krankenhaus ziehen rund 160 Senioren aus zwei Altenheimen © Thomas Keim

So schnell wie möglich sollen rund 160 Senioren in ein altes, leer stehendes Krankenhaus im MK ziehen. Das Perthes-Werk hat drei Etagen angemietet, um dort Bewohner aus zwei Altenheimen im MK unterbringen zu können. Zumindest auf Zeit.

So schnell wie möglich sollen rund 160 Senioren aus Altena und Neuenrade umziehen - und zwar ins ehemalige St. Vinzenz-Krankenhaus in Altena. Das berichtet Ralf Lohscheller, der für den Märkischen Kreis zuständige Geschäftsbereichsleiter des evangelischen Perthes-Werkes. Es hat drei Etagen des Komplexes angemietet. Handwerker haben schon damit begonnen, sie für die neuen Bewohner herzurichten.

Hintergrund sind umfangreiche Umbaumaßnahmen im Ellen-Scheuner-Haus und im Evangelischen Altenzentrum Neuenrade. Der Gesetzgeber verlangt, dass bis Juli 2023 80 Prozent der Zimmer in Pflegeeinrichtungen Einzelzimmer sein müssen, außerdem muss die Zahl der Badezimmer deutlich erhöht werden.

Rückkehr in Seniorenheime für 2023 geplant

Während das Perthes-Werk andere Einrichtungen im laufenden Betrieb umbauen konnte, sei das in Altena und Werdohl nur sehr schwer möglich, sagt Lohscheller: „Wir hätten sechs Bauabschnitte bilden müssen, die Bewohner hätten mehrmals innerhalb der Häuser umziehen müssen.“ Der vorübergehende Umzug sei für die Senioren die bessere Lösung. 2023 sollen sie in die dann umgebauten Pflegeeinrichtungen zurückkehren können.

Seit der Schließung des St- Vinzenz-Krankenhauses im Jahr 2017 ist an dem Gebäude nicht viel gemacht worden, das sieht man ihm von außen auch an. Drinnen sei es deutlich besser, versichern die Verantwortlichen. Die beiden Einrichtungsleiterinnen Petra Winkler (Altena) und Petra Wegener haben sich zusammen mit Lohscheller in der vergangenen Woche schon mal umgeschaut. Wegener: „Das ist kein abgewohntes Haus. Es ist von innen besser, als es von außen aussieht“.

Neu ist die Idee nicht, im Krankenhaus ein Pflegeheim unterzubringen. Derzeit zieht St. Vinzenz allerdings vornehmlich ungebetene Gäste an.