Altenas "Stellwerk" feiert seinen 10. Geburtstag

Altena - Einkaufen für die kranke Nachbarin, Leseoma sein für das kleine Mädchen von gegenüber, sich um die Pflanzen in den Innenstadt-Blumenkübeln kümmern – so fing vor zehn Jahren beim Stellwerk alles an.

Wie geht eigentlich demografischer Wandel? Dieser Frage ging 2006 die Bertelsmann-stiftung nach und untersuchte in diesem Zusammenhang auch die von Einwohnerschwund und Überalterung gebeutelte Stadt Altena. „Dabei kam schnell die Frage auf, wie man die bei den Senioren ja durchaus vorhandenen Potenziale nutzen kann und wie sich junge und alte Altenaer gegenseitig helfen können“, erinnert sich Dorothee Isenbeck, die beim Stellwerk von Anfang an dabei ist.

Ehrenamtsbörse

Am Anfang war’s also eine Art Ehrenamtsbörse. Die Stadt stellte Büro, Telefon und einen Computer zur Verfügung, außerdem wurden Verwaltungsmitarbeiterinnen (zunächst Stefanie Hensel, später Anette Wesemann) zu Bindegliedern zwischen Stellwerk und Rathaus. Eine Vielzahl verschiedener Initiativen war die Folge.

+ Im Repaircafé wird versucht, defekte Dinge wieder zum Leben zu erwecken. © Hornemann

Beispiel Stadtteilarbeit: Auf einem roten Sofa befragte das Stellwerk 2009 Bewohner des Knerlings, wie sie sich die Zukunft ihres Stadtteils vorstellen. Bis heute funktionierendes Ergebnis dieser Initiative ist der Generationentreff in der alten Schule im Stadtteil. In Dahle führte Stadtteilarbeit mit dem Stellwerk zur Gründung des Dorfladens. Stichwort neue Medien: Ziel des Stellwerks war und ist es, Senioren den Umgang mit neuen Medien zu ermöglichen. Seinen Idealen folgend bot es anfangs Kurse an, bei denen Schüler älteren Menschen den Umgang mit dem Smartphone erklärten.

Schüler helfen Senioren

Das ist etwas eingeschlafen, stattdessen gibt es jetzt einen Kurs, bei dem ausrangierte PC aufgearbeitet werden. Für den Herbst plant das Stellwerk einen Kurs zum Umgang mit dem Tablet. Stichwort Senioren: Relativ neu sind der Tanztee und Stadtspaziergänge für ältere Menschen. In den Anfangsjahren nahm man vor allem Senioren in den Fokus, die Hilfe oder auch Beratung brauchten. Beim Stellwerk kann man sich (nach Voranmeldung) ganz individuell zum Thema Vorsorgevollmachten beraten lassen. Das Stellwerk ist Träger des Netzwerk für Demenz, in dem viele mit diesem Thema befasste Organisationen ihr Tun miteinander abstimmen. Auch die Kreativgruppe Altes Pfarrhaus und andere Betreuungsangebote für Demenzkranke laufen unter dem Dach des Stellwerks.

Autark

Das bedeutet übrigens nicht, dass das Stellwerk in die Arbeit solcher Gruppen „hineinregiert“. Beispiel Repaircafé: Seit 2013 kümmern sich geschickte Bastler einmal im Monat um kaputte Toaster, Uhren, Fahrräder und, und, und. Die Gruppe organisiert sich völlig eigenständig, nur die Werbung übernimmt das Stellwerk. Dass das Stellwerk inzwischen weit über Altena hinaus einen exzellenten Ruf genießt, hat mit seinem Engagement für Geflüchtete zu tun. Der starke Zustrom 2014/2015 wurde in Altena bekanntlich anders gehandhabt als in anderen Städten. Man brachte die Geflüchteten dezentral unter, bemühte sich um eine Willkommenskultur und sorgte dafür, dass es für jede von Flüchtlingen belegte Wohnung „Kümmerer“ gab. All das und auch die Sprachkurse, die von Anfang an angeboten wurden, liefen unter dem Dach des Stellwerks.

Kleiderkammer

Dort sind auch die Kleiderkammer und die soziale Beratung angesiedelt. Dutzende von Menschen kümmerten sich in dieser Zeit höchst engagiert um die Zugezogenen. Flüchtlingsbetreuung hat zwar inzwischen an Bedeutung verloren, trotzdem wollen auch die Verantwortlichen im Begegnungscafé in der Freiheit26 bei Kaffee und Kuchen das Stellwerk-Jubiläum würdigen.

Feier am 16. August 2018

Diese Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 16 Uhr. Vormittags schon präsentiert sich das Stellwerk an einem Stand auf dem Wochenmarkt, wo um 11.30 Uhr auch von Seiten der Stadt gratuliert werden soll.