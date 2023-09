Altenas neues Altenheim steht im Rohbau

Von: Volker Heyn

Rocco Femia ist Azubi bei Heizung- und Sanitärbau Schrader in Hagen. Er trägt die Steinwolle-Rollen in den Rohbau des neuen Altenpflegeheims am Linscheider Bach, während neben ihm der Kran die Fertigbetontteile hochzieht. © Heyn

Gewaltig in die Höhe geschossen ist in den vergangenen Wochen der Rohbau des Seniorenzentrums La Vida am Linscheider Bach. Das oberste Geschoss ist fast fertig errichtet, drinnen haben Heizungsbauer, Sanitärtechniker und Elektriker ihre Arbeit aufgenommen. Es geht Schlag auf Schlag und Hand in Hand, beeindruckend

Altena – Im Minutentakt werden neue Betonfertigteile von den Lkw gehoben und mit einem riesigen Kran an die richtige Stelle der Baustelle gehievt. Männer der Montagekolonne aus Osnabrück positionieren Wände und Deckenelemente an die richtige Stelle und befestigen sie. Die Lkw mit den größeren Teilen kommen aus dem Großraum Berlin, die Fahrer sind 560 Kilometer und gut acht Stunden für eine Strecke unterwegs. Fünf Tage die Woche wird gefahren. Die Lkw warten ein paar Kilometer vor der Baustelle auf ihren Abruf, dann geht es wieder zurück Richtung Hauptstadt. Die kleineren Fertigbetonteile kommen aus Recklinghausen.

Alles ist ganz genau durchgetaktet: In drei Tagen ist eine Decke aufgelegt, in sechs Tagen eine halbe Etage. Alle Treppenhäuser im Inneren sind bereits begehbar, dazu wird über das Gerüst von außen gearbeitet.

Die oberste Etage ist fast fertig und erlaubt Ausblicke. Obendrauf kommt ein Spitzdach. © Heyn, Volker

Heinz-Gerd Feseker ist als Architekt und einer von drei Geschäftsführern bei der La Vida in Ochtrup für die Neubauten zuständig und mit dem Baufortschritt zufrieden: „Alles im Lot.“ Noch knapp zwei Wochen werden die Betonteile montiert, dann kommt der Zimmermann für das Spitzdach. Das nächste große Gewerk ist der Einbau der Fenster. Feseker hofft, den Bau vor dem Winter dicht zu bekommen, damit der Innenausbau starten kann. Noch steht überall Wasser im Bau von den Regengüssen.

Starke Männer steuern die Lkw und helfen beim Abladen. © Heyn, Volker

Jetzt schon werden die Vorwandinstallationen mit Dusche, Toilette und Waschbecken für die Badezimmer montiert, der Heizungsbau im Keller beginnt. Danach kommen die Estrichleger, die die Fußbodenheizung mit berücksichtigen. Alle der vielen hundert Fertigteile sind bereits mit Unterputzdosen und Leerrohren für die elektrische Installation vorbereitet. Parallel zu den Arbeiten am Rohbau wird am Bachbett gearbeitet, durch das später einmal der Linscheider Bach offen über das Gelände fließen soll. Viel Platz ist nicht auf der Baustelle, weil der große Montagekran gerade den Baustellenweg blockiert.

80 Plätze für pflegebedürftige Menschen sollen ab dem dritten Quartal 2024 dort sehr komfortabel leben können. Dass es ausreichend Bedarf an Pflegeplätzen in Altena gibt, davon hat sich die La Vida vorher vergewissert.

Ein Blick auf den Neubau etwa aus Richtung des ehemaligen Kinderschwimmbeckens. © Heyn, Volker

Die La Vida Projekt GmbH betreibt das Seniorenzentrum mit der eigenen Tochterfirma La Vida Pflegepartner. Heinz-Gerd Feseker: „Wer jetzt schon daran Interesse hat, bei uns im nächsten Jahr zu arbeiten, kann sehr gerne Kontakt zu uns aufnehmen.“

Seit Anfang 2019 ist bekannt, dass sich die Projektgesellschaft in Altena engagiert.