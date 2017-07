Altenas Grundschulen verabschieden ihre Viertklässler

Kleine Diamanten verlassen die Schule

+ © Hornemann Traurig sollte der Tag nicht enden, auch wenn sich mancher Weg nun trennt. Die Dahler Schüler setzten zu einem letzten gemeinsamen Tänzchen an. © Hornemann

Altena - Ein Lebensabschnitt liegt hinter den Altenaer Grundschülern. Sowohl am Breitenhagen, als auch in Dahle und am Hauptstandort Mühlendorf der Grundschule Altena verließen am Freitag die Viertklässler ihre Schulen.