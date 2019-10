Altenas Dreckspatzen wüten an Containern: Montags ist's besonders schlimm

Altena - Schlimm sieht's an manchen Containern in Altena aus. Montags ist es besonders schlimm - aus diesem Grund.

An jedem Werktag fahren Mitarbeiter des Bauhofs die Müllcontainer im Stadtgebiet an, um dort für Ordnung zu sorgen – was viel Geld kostet und nicht nötig wäre, wenn alle Nutzer sich an die einfachsten Regeln halten würden.

Drei Tage Müll anhäufen

Besonders gefürchtet ist bei den „Stadtsoldaten“ immer der Montag, weil Altenas Dreckspatzen dann übers Wochenende drei Tage lang Zeit hatten, sich daneben zu benehmen. Auf dem Parkplatz bei ACO sah es gestern verheerend aus, weil dort übers Wochenende allerlei Müll abgeladen wurde.

Und das war kein Einzelfall: Auch neben den Containern und der Pott-Jost-Brücke türmte sich nach dem Wochenende ein großer Haufen Unrat.