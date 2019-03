Keine Kompromisse bei der Sicherheit: Altenas Brücken werden geprüft

Viel Technik ist nötig, um die Brücken auf ihre Sicherheit zu prüfen. Im Bild ein Brückenuntersichtgerät, das sowohl an der Fritz-Berg- als auch an der Pott-Jost-Brücke zum Einsatz kommt. Die Kosten der Prüfungen gehen in die Tausende von Euro.

