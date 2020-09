Erfahrungsaustausch bei Geck

Altena – Seit mehr als einem Jahr bietet der Transferverbund Südwestfalen heimischen Unternehmen regelmäßig die Möglichkeit, sich über Digitalisierungs- und Innovationsthemen zu informieren und auszutauschen. Auf der Agenda stehen wechselnde Themen und auch die Orte, an denen die Treffen stattfinden, variieren.

Im September war die Altenaer Firma Geck Gastgeber der Reihe und lud in ihr Gründerhaus ein in der Rahmede an der Ortsgrenze zu Lüdenscheid ein. Ruben Dahmen, Gründer und Geschäftsführer des Dortmunder Innovations-Begleiters Ways hielt zunächst einen Impulsvortrag darüber, wie man Innovationen in Unternehmen erfolgreich entwickeln und auf den Weg bringen kann.

Hasan Canti informierte die Gruppe über die Zukunft der sogenannte Co-Bots, für die sein Unternehmen Grip passende Lösungen für einen schnellen Werkzeugwechsel entwickelt hat. Thomas Richter aus dem Hause Dornbracht berichtete von den neusten Trends in der Gebäudetechnik und erzählte, wie Dornbracht an smarten Produkten und Geschäftsmodellen arbeitet.

Anschließend wechselte die Gruppe in das Digitallabor der Firma Geck. Hier präsentierte Geschäftsführer Oliver Görlich das „Einkaufen der Zukunft“ mit passender App, die den optimalen Weg passend zum Einkaufszettel anzeigt und den Bezahlvorgang erheblich vereinfacht. Im Anschluss konnten die Gäste miteinander ins Gespräch kommen. Die nächste Veranstaltung der Reihe findet am 5. Oktober in Iserlohn statt. Dann wird es um das Thema „New Work – das neue Normal“ gehen. Eingeladen sind wieder Entscheider und Entscheiderinnen aus ganz Südwestfalen. Wegen der Corona-Bedingungen ist die Teilnehmendenzahl begrenzt.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des Transferverbundes unter www.transferverbund-sw.de.