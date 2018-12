Altenaer Özcan Avci ist "Bundesbester Azubi"

Altena - Die Betriebsgemeinschaft der Vom Hofe Group des Firmen-Standortes Nettestraße 93 ist stolz auf ihren Kollegen Özcan Avci. Der 23-Jährige legte nicht nur seine Prüfung zur Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung Umform- und Drahttechnik (früher Drahtzieher) als Kammerbester mit der Traumnote sehr gut ab. Auch auf Landesebene schlug er die Konkurrenz mit sehr gut aus dem Feld.

Jetzt setzte der in Altena geborene junge Mann noch einen drauf. „Wir freuen uns, dass Herr Avci auch Bundesbester geworden ist“, lobte ihn Vom Hofe-Geschäftsführer Torsten Schneider.

Weil er drei Mal derart sehr gute Leistungen zeigte, wurde er als einer von insgesamt 213 Bundesbesten aus 205 unterschiedlichen Ausbildungsberufen zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK, nach Berlin eingeladen. Dort hatte er Gelegenheit, Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier persönlich zu treffen. Das Staatsoberhaupt hielt im Rahmen eines DIHK-Empfanges für die Bundesbesten eine Rede im Maritim Hotel Berlin.

+ Der Altenaer Özcan Avci steht in der erste Reihe neben der Moderatorin des festlichen Abends der Bundesbesten, Barbara Schöneberger und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Bühne des Berliner Maritim Hotels. © Foto: DIHK - Jens Schicke

Auch DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer lobte alle Auszubildenden für ihre außerordentlichen Leistungen und spornte sie in seiner Rede an, weiter an sich zu arbeiten. Der festliche Abend, zu dem Avici von Geschäftsführer Torsten Schneider in die Bundeshauptstadt begleitet wurde, hatte auch einen Event-Charakter.

So moderierte TV-Star Barbara Schöneberger den großen Abend für den Nachwuchs der deutschen Industrie charmant und sehr humorvoll. Avici wurde in Altena geboren, ging hier zur Schule und absolvierte seine Ausbildung neben der Lehrwerkstatt in Letmathe schultechnisch am BKT-Berufskolleg in Lüdenscheid.

"Ich mache noch meinen Meister!"

Er strebt an, „mindestens noch die Meisterprüfung in meinem Beruf abzulegen.“ Torsten Schneider hat den jungen Mann nicht nur übernommen. „Wir werden auch die Weiter- und Forbildung für ihn finanzieren. Ausbildung wird bei der Vom Hofe-Group großgeschrieben. Unse Firma ist auf Fachkräfte wie Özcan Avici angewiesen. Wir freuen uns auf eine lange und gute Zusammenarbeit.