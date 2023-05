Altenaer läuft über Bahngleise und beleidigt Polizisten: Anzeige

Von: Markus Wilczek

Er war nicht nur verbotenerweise über die Bahngleise in Altena gelaufen: Ein 22-Jähriger meinte zudem, zwei Polizisten beleidigen und beschimpfen zu müssen.

Die Beamten beobachteten am Freitag gegen 12.45 Uhr einen Bahngast, der verbotenerweise am Bahnhof Altena die Bahngleise überquerte und durch die Notzugangstür ans Lenneufer ging.

Die Polizisten fingen ihn auf der anderen Lenneseite ab und kontrollierten den 22-jährigen, in Altena gemeldeten Mann, der hoch aggressiv reagierte. Er beschimpfte die Beamten aufs Übelste. Sie leiteten ein Strafverfahren ein wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und gaben eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung an die Bundespolizei weiter.

Ortstermin erst Ende April

Die Polizei warnt bei dieser Gelegenheit noch einmal ausdrücklich vor der Gefahr dieser Abkürzung. Weil es in Altena in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu solchen Vorfällen gekommen war, appellierten die Bundespolizei und die Deutsche Bahn erst Ende April bei einem Ortstermin am Bahnhof, den lebensgefährlichen Gang über die Bahngleise zu unterlassen. Zumindest bei diesem 22-jährigen Altenaer stießen sie damit offensichtlich wohl nicht auf offene Ohren...