Altenaer Kirche versteigert: Ehepaar aus Lüdenscheid kauft Gebäude zum Schnäppchenpreis

Für 99.000 Euro in Köln verkauft

+ © Bonnekoh Die ehemalige St. Paulus-Kirche in Altena ist für 99.000 Euro verkauft worden. © Bonnekoh

Altena/Köln - Um 15.21 Uhr fiel der Hammer das dritte Mal: Zum Mindestgebot von 99.000 Euro ist die ehemalige St. Paulus-Kirche in Altena am Samstag in Köln versteigert worden. Käufer ist ein Ehepaar aus Lüdenscheid.