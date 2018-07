Altenaer Forstwirt dankt der Feuerwehr nach Waldbrand

Altena - Rolf Conzen ist vor allem eins: Dankbar dafür, dass niemandem bei dem Brand auf seiner Waldfläche auf dem Hegenscheid etwas passiert ist. „Und vor allem der Feuerwehr, die super schnell und koordiniert reagiert hat, als in diesem steilen Gelände das Feuer ausgebrochen war.“

Einen Tag nach Beendigung der Löscharbeiten führt Rolf Conzen zu dem einen Hektar großen Areal mit verbrannter Erde und verkokelten Baum- stümpfen. „Schade drum. Aber gut, dass nicht mehr passiert ist.“ Zehn Jahre Wiederaufforstungsarbeit ist dem Altenaer Forstwirt mit dem Feuer verloren gegangen.

+ Verbrannt und unbrauchbar: Der Holzschaden geht in die zehntausende von Euro. © Hornemann

„Aber Kyrill war viel viel schlimmer“, betont er. In Kürze empfängt Rolf Conzen einen Gutachter von seiner Versicherung, der finanzielle Schaden wird ihm wohl ersetzt werden.

Das Areal behält er zurzeit noch gut im Auge. Auch während des Gesprächstermins steigt an einer Stelle noch Qualm aus dem Boden, Conzen schnappt sich die immer griffbereite Schaufel im Auto und erklimmt routiniert den steilen Hang, um das Glutnest umzugraben.

Waldbrand am Hegenscheid in Altena Zur Fotostrecke

Wie es zu einem der größten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte kommen konnte, weiß der Forstwirt nicht. „Ob es nun Sonne war, ein Funkenflug oder eine Glasscherbe? Das spielt für mich weniger eine Rolle. Aber auch ich möchte noch mal daran erinnern, wie sorgsam man sich im trockenen Wald verhalten muss.

+ Waldbesitzer Rolf Conzen: "Ich bin der Feuerwehr und allen Einsatzkräften sehr dankbar." © Hornemann

Das war ja in den vergangenen Tagen ganz häufig zu erleben, wie schnell Mensch und Natur in Gefahr geraten können.“ Rolf Conzens Waldstücke sind öffentliches Gebiet. Spaziergänger und Wanderer können (mit gutem Schuhwerk) durch die schöne Natur wandern und manch tolle Aussicht vom Berg genießen.

„Einzäunen kann und will ich hier nichts, auch weil es die Bewirtschaftung der Fläche enorm erschweren würde“, erklärt er. Das Holz der von ihm gepflanzten Fichten, Lärchen und Douglasien verkauft er. „Auch das der Birken, aber die muss man nicht extra pflanzen, die kommen von allein“, schildert der Forstwirt.

Für ihn steht nach dem Besuch des Brandgutachters jede Menge Aufräumarbeit an. Bis Frühjahr will er die Fläche für neue Setzlinge wieder hergerichtet haben und den Wald wieder so schön herrichten, wie er davor war.