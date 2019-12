Altenaer Rat billigt 49,78 Millionen Haushalt 2020

Nach zweieinhalb Stunden hatte der Rat gestern eine 21 Punkte umfassende Tagesordnung abgearbeitet. Dabei gab es in keinem der 16 öffentlich aufgerufenen Tagesordnungspunkte überhaupt eine Diskussion.

Das Ausgabevolumen des Haushalts beträgt im kommenden Jahr 49,78 Millionen Euro. Die Investitionen liegen bei 2,7 Millionen Euro. Das ist vergleichsweise gering, aber die Stadt muss noch einige Projekte aus den Vorjahren abwickeln. Wichtig: Altena schließt im Stärkungspakthaushalt mit einem Plus von 175 000 Euro ab. Im kommenden Jahr fließt die letzte Rate dieses Landesprogramms. Dann erhält die Stadt 384 000 Euro. Noch warten landesweit alle Kommunen auf eine Nachfolgeregelung. Eine kurzfristige Lösung - so ließ es Kämmerer Stefan Kemper am Rande der Sitzung durchblicken, sei momentan nicht erkennbar. Traditionsgemäß hielten weder der Bürgermeister noch der Kämmerer gestern selbst Reden.