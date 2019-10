Gartenstadtflair wieder hergestellt

Altenaer Baugesellschaft saniert aus Liebhaberei historische Fensterläden

+ © Birke Austausch-Azubine Gina Schlickenrieder, Magnus Benkhofer und ABG-Chef Joachim Effertz freuen sich. © Birke

Altena – In den 1920er Jahren entstanden am Knerling viele Wohnungen im Auftrag der Altenaer Baugesellschaft (ABG). Die Häuser haben sich in ihrem Aussehen in den vergangenen fast 100 Jahren kaum verändert. Jetzt hat die ABG zwei denkmalgeschützte Bauwerke aufwendig saniert. An der Friedrich-Ebert-Straße wurden in Handarbeit zwei Fensterläden erneuert, um den Charme der 1920er Jahre und den sogenannten Gartenstadtflair an dieser Stelle weiter zu erhalten.