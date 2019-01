Altenaer (55) am Steuer des Lkw einer Werdohler Firma in Unfall verwickelt

Rettungshubschrauber-Einsatz in Schwerte / Rentner (78) schwer verletzt

Schwerte - Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Altena, der am Steuer eines Muldenkipper-Sattelzuges einer Firma aus Werdohl saß, war nach Angaben der Kreispolizeibehörde Unna am Dienstagnachmittag an einem Unfall in Schwerte beteiligt. Dabei wurde ein Autofahrer (78) aus Schwerte so schwer verletzt, dass er mit Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Mann aus dem Märkischen Kreis blieb unverletzt.