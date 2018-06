Zwei versuchte Einbrüche scheitern in Altena

Altena - Massive Türen haben verhindert, dass Einbrecher zum Zuge kommenden konnten. Das meldet die Polizei. Sie sucht nun Zeugen, die sachdientliche Angaben machen können. Die Taten im Einzelnen:

Der Polizei wurden Dienstag, 5. Juni, zwei gescheiterte Einbrüche angezeigt. So heißt es in einer Pressemitteilung der Ordnungshüter: „ Am Amselweg versuchten bisher Unbekannte zwischen dem 31. Mai und 3. Juni einzubrechen. Der oder die Täter versuchten die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Dies misslang. Es entstanden etwa 100 Euro Sachschaden.

Sekundarschule Altena

Im Verlauf des Wochenendes (Freitagmittag bis Montagmorgen) beschädigten Unbekannte die Eingangstür der ehemaligen Richard-Schirrmann-Realschule an der Nettestraße. Dabei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude der Sekundarschule hinein. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten und bittet um Hinweise unter Tel.02352/9199-0