Zwei Unfälle, zwei verletzte Tiere

Altena –Zwei Tiere sind bei zwei Unfällen verletzt worden. Sie wurden vom Auto angefahren. Einmal musste die Tierärztin kommen.

Zwei verletzte Tiere gab es bei zwei Unfällen in Altena: Zunächst traf es einen Dachs am Mittwochmorgen an der Dahler Straße in Höhe der Hausnummer 21.

"Flüchtiger Dachs"

Wie die Polizei mitteilt, war dort um 6.30 Uhr eine 52-Jährige aus Altena mit ihrem Auto unterwegs, als plötzlich von links ein Dachs auf die Fahrbahn sprang. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sie streifte das Tier. Wie schwer verletzt dieses ist, bleibt ungewiss denn „der Dachs ist flüchtig“, wie die Polizei sagt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf 2000 Euro.

Hund springt auf Fahrbahn

Sehr schwer verletzt wurde ein Hund am Mittwochabend bei einem Unfall an der Hasenkampstraße in Höhe des Lampferwegs. Dort fuhr ein 19-Jähriger aus Altena um 22 Uhr mit seinem Auto in Richtung Springer Straße, als ein Hund von rechts auf die Fahrbahn sprang, wie die Polizei mitteilt. Das Tier wurde bei dem Unfall „erheblich verletzt“. Zeugen riefen eine Tierärztin, die den Hund versorgte.