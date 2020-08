Raubüberfall auf Spielhalle: Männer bedrohen Angestellte und Gäste mit Waffen

Mit einer Art Schusswaffe, einem Messer und Pfefferspray haben zwei Männer am späten Montagabend eine Spielhalle in Altena überfallen.

Zwei Männer haben am späten Montagabend eine Spielhalle in Altena überfallen. Mit mehreren Waffen bedrohten sie die Angestellte und zwei Gäste und forderten Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Altena - Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Raubüberfall um kurz nach 23 Uhr. Zwei Männer haben die Spielhalle betreten, seien direkt zur Aufsicht, einer 81-jährige Frau, gegangen und haben "Geld her!" gefordert.

"Zunächst glaubte die 81-jährige Frau an einen Scherz. Doch einer der Männer hatte eine Art Schusswaffe, der zweite Mann ein Messer und ein Pfefferspray in den Händen", teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin sei die Frau ins Kassenhaus gegangen und habe einem der Männer die Einnahmen gegeben. Der andere habe derweil die Gäste (57 und 18) in Schach gehalten. Danach seien die Täter geflüchtet.

Überfall auf Spielhalle in Altena: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei gibt folgende Beschreibung der Männer heraus.

Täter 1

circa 1,74 Meter groß

schwarze Jeans oder Jogginghose

schwarze Winterjacke mit Fellkragen

schwarzer Mund-Nase-Schutz

blaue Handschuhe

Er sprach Deutsch mit Akzent.

Täter 2

circa 1,75 Meter groß

schwarze Jeans oder Jogginghose

dunkle Winterjacke

schwarzer Mund-Nase-Schutz

Handschuhe

Sonnenbrille

Messer und Pfefferspray

Auch er sprach Deutsch mit Akzent.

Laut Polizei verlief die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung ohne Ergebnis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.