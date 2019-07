Einbrecher treiben Am Hünengraben ihr Unwesen

Altena - Einbrecher waren in der Nacht zum Sonntag Am Hünengraben unterwegs: Erst verwüsteten sie ein Büro, dann hatten sie es auf eine Gartenlaube abgesehen.

Sie drangen in der Nacht zum Sonntag zunächst durch einen Nebeneingang in ein Bürogebäude ein. Die Täter durchsuchten die Räume und beschädigten dort diverses Inventar und Mobiliar. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.

In derselben Nacht brachen Unbekannte auch in eine Gartenlaube Am Hünengraben ein. Die Täter stahlen eine Armbanduhr. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 0 23 52 / 9 19 90.