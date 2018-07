Altena: Zeugen verhindern Einbruch

Der beste Schutz gegen Einbrecher sind noch immer aufmerksame Nachbarn - oder couragierte Zeugen.

So scheiterte laut Polizeiangaben am gestrigen Dienstag, 24. Juli, ein Einbruchsversuch an einem Haus am Burgweg. Dort hörten gegen 20.45 Uhr Nachbarn laute Geräusche und gingen dem nach. Sie fanden eine eingeschlagene Terrassentür vor.

Terrassentür eingeschlagen

Ein 38-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz war vor Ort und wollte offensichtlich in das Haus einsteigen. Bei Bei Erkennen der Zeugen flüchtete er, ohne ins Gebäude einzudringen. Die hinzugezogene Polizei konnte den Tatverdächtigen auf Grund der guten Beschreibung der Zeugen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er wurde dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt. Die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls dauern an.