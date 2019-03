Millionengeschäft: Grundstücksmarkt in Altena deutlich belebt

Immobilien im Wert von 21,3 Mio. Euro verkauft

+ © dpa-Themendienst Immobilien im Wert von 21,3 Millionen wechselten den Besitzer in Altena. © dpa-Themendienst

Altena – Die höchsten Umsätze werden in Altena nach wie vor mit Gebrauchtimmobilien erzielt. 115 Häuser wurden 2018 in Altena verkauft, das waren 23 mehr als im Jahr davor und damit ein Plus von 25 Prozent.