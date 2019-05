FC Altena 69 wird 50: So wird gefeiert

Altena - Man wird nur einmal 50: Das feiert der FC Altena 69 groß - mit Überraschungen.

1969 verließen die Fußballer des TuS Dahle und der TS Evingsen ihre Vereine und schlossen sich zum FC Altena 69 zusammen. „Das Erste, was zwischen Dahle und Evingsen gut geklappt hat“, flachst der heutige Vorsitzende Bernd Weidlich.

Gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern bereitet er die Jubiläumsfeier vor. 50 Jahre FC Altena, das wird am Samstag, 13. Juli, in zwei Teilen groß gefeiert. Los geht es sportlich, und zwar auf dem Sportplatz Lindscheid.

Dort haben ab 13.30 Uhr zuerst die jüngsten Sportler ihren Einsatz. Die Minikicker des FC Altena 69 treten gegen ihre Altersgenossen von TuRa Eggenscheid an. Anschließend spielt die F-Jugend der beiden Vereine gegeneinander. Ab 14.30 Uhr gibt es den Blick zurück auf sportlich erfolgreiche Zeiten. In der Saison 2002/2003 stieg die erste Mannschaft des FC Altena in die Bezirksliga auf.

Diese Formation wurde für das Fest noch einmal zusammengetrommelt. Sie tritt gegen das Team an, das als zweite Mannschaft vor zehn Jahren den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte.

Überraschung beim Elfmeterschießen

Heute spielt die 1. Mannschaft in der Kreisliga C, die 2. Mannschaft in der Kreisliga D. „In der Halbzeitpause dieses Spieles findet ein besonderes Elfmeterschießen statt“, erzählt Bernd Weidlich, will dazu aber noch keine Einzelheiten verraten. Ehre für 15 Gründungsmitglieder

Nach dem sportlichen Nachmittag geht es am 13. Juli ab 19 Uhr in der Dahler Schützenhalle festlich weiter. Bei Begrüßung und Grußworten müssen sich die Redner kurz fassen, weil um 20 Uhr das Büffet eröffnet werden soll. Ab 21 Uhr stehen Ehrungen auf dem Programm. Unter anderem für die 15 Gründungsmitglieder, die dem FC Altena bis heute die Treue hielten, sagt Weidlich. „Ende offen“ heißt es dann. Die musikalische Begleitung übernimmt DJ Markus Tesmer.