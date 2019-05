Drei Fälle in einer Nacht: Autoknacker auf Beutezug  an der Rahmedestraße 

Altena - Drei Firmenwagen haben Autoknacker in der Nacht zum Mittwoch demoliert: Sie schlugen die Scheiben ein - und hatten eine spezielle Beute im Blick.

Drei Fälle in einer Nacht, alle an der Rahmedestraße: Unbekannte haben sich in der Nacht zum Mittwoch Zugang zum Betriebsgelände einer Firma verschafft und die Scheiben von zwei weißen Sprintern eingeschlagen, wie die Polizei mitteilt. "Die Autoknacker demontierten zwei fest eingebaute Entertainmentsysteme (mit Navi) und beschädigten zudem in einem Fahrzeug das Zündschloss."

In derselben Nacht hatten Unbekannte bei einem Laster einer Firma an der Rahmedestraße ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und ein Navi geklaut. Es ist zu vermuten, dass es sich um dieselben Täter handelt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Rahmede nimmt die Polizei in Altena unter 02352/91990 entgegen.