Wieder Einbruch an der Kämpenstraße 

Schon wieder haben Einbrecher versucht, in ein Bürogebäude an der Kämpenstraße in Altena einzubrechen.

Während sie bei diesem Versuch in der vergangenen Woche noch scheiterten, gelang den Unbekannten es in der Nacht zu Sonntag gegen 0.23 Uhr, ein Bürofenster aufzuhebeln und in das Gebäude einzudringen, wie die Polizei mitteilt. Die Einbrecher hatten zuvor einen Bewegungsmelder unbrauchbar gemacht. Sie durchsuchten die Räume. „Augenscheinlich hatten es die Täter lediglich auf Bargeld abgesehen, da sie nur das mitnahmen“, sagt die Polizei.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Altena unter der Rufnummer 0 23 52/9 19 90 entgegen.