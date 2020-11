Nach dramatischem Kleinbus-Absturz: Bergung des Fahrzeugs erfordert Kreativität - und dieses Gerät

Schwerer Unfall

+ © Thomas Bender Ein Kleinbus stürzte am Freitag, 20. November, in Altena in den Wald. Ein Ehepaar wurde schwer verletzt. © Thomas Bender

Nach dem schweren Absturz eines Kleinbusses in Altena am Freitag, 20. November, war die Rettung der beiden Insassen eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte. Auch die Bergung des Kleinbusses erforderte wegen der Lage an einem steilen Hang im Wald Ideenreichtum.